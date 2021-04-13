В Московской области на турнире по самбо детей наградили сушками вместо медалей. Фото

В Московской области детей, которые участвовали в соревнованиях по самбо, наградили необычными медалями. Им на голову повесили сушки. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Соревнования проходили 12 апреля в спортивной школе «Кашира». Стандартных медалей не нашлось, шоколадные тоже не успели купить, поэтому пришлось использовать сушки. Их повесили на обычную нитку.

Фото: Телеграм-канал Baza

Самбо (сокращение от «самозащита (самооборона) без оружия») — советский, а с 1966 года – международный вид спортивного и прикладного единоборства, разработанный в 1920—1930 годах на основе борьбы дзюдо, джиу-джитсу под руководством В. С. Ощепкова, В. А. Спиридонова и А. А. Харлампиева. Объединённый мир борьбы (ФИЛА) признал самбо в 1966 году.