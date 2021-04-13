В Московской области на турнире по самбо детей наградили сушками вместо медалей. Фото
В Московской области детей, которые участвовали в соревнованиях по самбо, наградили необычными медалями. Им на голову повесили сушки. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Соревнования проходили 12 апреля в спортивной школе «Кашира». Стандартных медалей не нашлось, шоколадные тоже не успели купить, поэтому пришлось использовать сушки. Их повесили на обычную нитку.
Фото: Телеграм-канал Baza
Самбо (сокращение от «самозащита (самооборона) без оружия») — советский, а с 1966 года – международный вид спортивного и прикладного единоборства, разработанный в 1920—1930 годах на основе борьбы дзюдо, джиу-джитсу под руководством В. С. Ощепкова, В. А. Спиридонова и А. А. Харлампиева. Объединённый мир борьбы (ФИЛА) признал самбо в 1966 году.
Рекомендуем вам
- 13 апреля 2021
-
15:22
-
14:24
-
13:02
-
10:59
-
00:46
-
00:43
-
00:12
- 12 апреля 2021
-
23:01
-
21:17
-
19:15
-
18:49
-
17:49
-
16:00
-
14:55
-
11:07
-
09:36
-
09:30
-
04:05
-
00:59
- 11 апреля 2021
-
21:38
-
20:25
-
19:47
-
19:34
-
19:05
-
18:46
-
18:04
-
17:49
-
17:28
-
15:13
-
10:56
-
01:02
-
00:46
- 10 апреля 2021
-
23:56
-
23:02
-
22:41
Партнерский контент
Рекомендуем вам