Определена дата проведения «Финала четырёх» гандбольного Кубка России
Федерация гандбола России утвердила место и даты проведения решающей стадии Кубка России среди мужских команд.
«Финал четырёх» пройдет в Москве 7 и 8 мая. Матчи турнира примет дворец спорта «Динамо» на улице Василисы Кожиной.
Кубок России – 2020/2021
Мужчины. «Финал четырёх»
7 мая, пятница
15:30 мск — первый полуфинал; 19:00 мск — второй полуфинал.
8 мая, суббота
14:00 мск — матч за третье место; 17:00 мск — финал
В «Финале четырёх» сыграют «Нева», СКИФ, ЦСКА и «Чеховские медведи» (действующий обладатель Кубка). Жеребьёвка полуфиналов будет проведена позднее.
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