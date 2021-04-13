Определена дата проведения «Финала четырёх» гандбольного Кубка России

Федерация гандбола России утвердила место и даты проведения решающей стадии Кубка России среди мужских команд.



«Финал четырёх» пройдет в Москве 7 и 8 мая. Матчи турнира примет дворец спорта «Динамо» на улице Василисы Кожиной.



Кубок России – 2020/2021

Мужчины. «Финал четырёх»



7 мая, пятница

15:30 мск — первый полуфинал; 19:00 мск — второй полуфинал.



8 мая, суббота

14:00 мск — матч за третье место; 17:00 мск — финал



В «Финале четырёх» сыграют «Нева», СКИФ, ЦСКА и «Чеховские медведи» (действующий обладатель Кубка). Жеребьёвка полуфиналов будет проведена позднее.