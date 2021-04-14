«Похоже на абсурд». Глава Федерации гребного спорта — о допинговых обвинениях россиян

Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин выразил недоумение по поводу обвинения четырёх российских гребцов в употреблении допинга в 2014 году. С одним из обвиняемых, Сергеем Федоровцевым, Свирин в 2004 году завоевал золото Олимпиады в Афинах в парной четвёрке.
«Спустя почти семь лет после взятия проб спортсмены, которые выступали на высоком уровне, тестировались на протяжении десятка лет, и никогда не было вопросов, фигурируют с букетом запрещённых стероидных препаратов. Это похоже на сумасшедший дом. Это временное отстранение похоже на какую-то бредовую историю. Для меня это похоже на абсурд. Это происходит перед Олимпийскими играми в Токио, будто как под копирку в 2016 году. Сейчас будем во всём разбираться, все организации, которые в этом вопросе присутствуют, должны дать комментарий, будем выходить на диалог с ними. Никогда и никакие стероидные препараты в нашем виде спорта и в нашей команде не присутствовали. А почему написали только три препарата, а не десять? Надо было побольше писать. Эта информация не вызывает доверия.
Завтра будем обсуждать с Олимпийским комитетом России, будем обращаться в соответствующие инстанции за пояснениями, в международную федерацию. Не понимаю до конца, как в этой ситуации поступать, но будем до конца отстаивать позиции спортсменов. Все они уже закончили карьеру. Будем выяснять, одни ли мы в этом списке, или есть ещё кто-то. Со всеми ребятами уже переговорили, они в шоке и недоумении», — приводит слова Свирина «РИА Новости».
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