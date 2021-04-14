Первый кросс сезона от «Бегового сообщества» пройдёт в Битце в эти выходные

18 апреля в Битцевском лесу пройдёт первый в этом сезоне кросс от «Бегового сообщества» — «Лисья гора». Участники проверят свои силы на дистанциях от двух до восьми км и проведут выходной день на природе.



Впервые кросс «Лисья гора» состоялся осенью 2017 года. За четыре года это камерное беговое событие успело полюбиться участникам своей уютной атмосферой, захватывающей спортивной борьбой и поддержкой на трассе.



Принять участие в забеге могут все желающие старше 18 лет. Старты для мужчин и женщин в разных возрастных категориях проходят раздельно: девушки 18–19 лет пробегут два км, юноши 18–19 лет и женщины от 35 лет — четыре км, женщины 20–34 и мужчины от 35 лет — шесть км, мужчины 20–34 — восемь км. Практика раздельных стартов — отличительная особенность кроссового бега. Она способствует высокой конкуренции среди бегунов и повышенному интересу со стороны болельщиков.

Трасса забега пролегает по грунтовому покрытию. В зависимости от длины дистанции участники пробегают один или несколько кругов. Такой формат соревнований привлекает опытных бегунов своей динамичностью, а новичков — посильными дистанциями. Кросс на природе — идеальный выбор для тех, кто ещё не готов участвовать в массовых забегах, но хочет попробовать свои силы в настоящем легкоатлетическом состязании и получить новый спортивный опыт. На финише все участники получат памятные значки, а победители и призёры — денежные вознаграждения.



В рамках кросса «Лисья гора» состоится финал Студенческого кубка «Бегового сообщества». Цель Кубка – привлечь внимание к студенческому спорту и вовлечь молодёжную аудиторию в здоровый образ жизни через занятия бегом. В рамках дебютного сезона студенты двенадцати московских вузов соревновались на дорожке, шоссе и грунте, зарабатывая баллы в пользу своих учебных заведений. Итоги кросса определят лидера среди вузов, которому достанется переходящий кубок и денежный приз.



Накануне кросса, в субботу, 17 апреля, пройдёт забег с собаками «Быстрый пёс». Размер и порода не важны – два километра в удовольствие вместе со своим питомцем сможет преодолеть каждый. Участников ждут хорошее настроение, сотни фотографий и значок на финише.

Подробная информация на сайте: https://foxhillxc.runc.run/