Сидорова рассказала, как едва не опоздала на квалификацию победного чемпионата мира

Чемпионка мира в прыжках с шестом россиянка Анжелика Сидорова рассказала историю с ЧМ-2019 в Катаре, где она завоевала золото.



«Квалификация проходила в первый день ЧМ – мы ещё ни разу не были на арене, а тренировались только на стадиончике недалеко от отеля. Уже по выездам на этот стадиончик стало понятно, что с транспортом проблемы: мы собрались на разминку, дождались автобуса – и просто не поместились, слишком много народу на остановке. В день квалификации, понимая ситуацию, вышли к остановке на один автобус раньше, чтобы подстраховаться. Выходим с запасом, а на остановке человек 300 – то есть мы вообще без шансов.



Начальник команды посадила нас в такси, дала денег и сказала таксисту название стадиона. Ну, а поскольку мы ни разу там не были, то и не представляли, где нужно выйти. А таксист просто высадил нас около одного из входов на стадион – и мы без понятия, куда идти и где именно находимся. Через пять минут, все мокрые от жары, натыкаемся на вход, где, по крайней мере, стоят работники стадиона. Они нам объясняют, что это вход для вип-гостей, а наше поле вообще на другой стороне. Тренеры уже ругаются: что происходит?!



Благо, нашлись люди, которые хорошо владеют английским. В итоге к этому вип-входу пригнали машины, которые нас увезли на разминку. Идти и правда оказалось далеко – на другую сторону стадиона, по всему радиусу вдоль забора. Нас всех потрясывало, мы уже опаздывали, мокрые и уставшие – на разминку времени практически нет. По идее нужно побегать, погнуться, поускоряться, но эту часть мы практически пропустили. Это один из суперстрессовых моментов, и я довольна, что сохранила концентрацию. А когда вышла в сектор, уже совсем успокоилась. От начала и до конца этой ситуации знала, что мне нельзя тратить эмоции. А вот девчонки, как мне показалось, перенервничали: для них это и так был первый крупный турнир, а тут такое», — рассказала Сидорова Sports.ru.