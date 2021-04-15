В федерации объяснили, почему на турнире по самбо детей наградили сушками вместо медалей

Всероссийская федерация самбо пояснила, как вышло, что детей-самбистов наградили сушками после турнира в Московской области. По словам представителей федерации, это были внутренние тренировочные соревнования и личная инициатива тренера. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Сообщается, что 12 апреля юные спортсмены из спортшколы «Кашира» готовились к предстоящим официальным соревнованиям. В начале занятий тренер секции самбо решил провести с ребятами беседу и рассказал им, что раньше спортсмены боролись за идею, а не за медали, и что зачастую после победы в соревнованиях их даже награждали просто баранками. Затем спортсменов ожидали тренировка и внутренние соревновательные схватки, после которых тренер наградил ребят баранками.
Фото: Телеграм-канал Baza
- 15 апреля 2021
-
14:37
-
13:08
-
11:19
-
00:31
- 14 апреля 2021
-
23:18
-
20:48
-
20:21
-
19:16
-
19:07
-
18:38
-
18:11
-
18:02
-
17:15
-
16:03
-
01:00
- 13 апреля 2021
-
22:56
-
21:48
-
21:25
-
21:11
-
20:32
-
18:54
-
17:57
-
16:31
-
15:22
-
14:24
-
13:02
-
10:59
-
00:46
-
00:43
-
00:12
- 12 апреля 2021
-
23:01
-
21:17
-
19:15
-
18:49
-
17:49