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В федерации объяснили, почему на турнире по самбо детей наградили сушками вместо медалей

В федерации объяснили, почему на турнире по самбо детей наградили сушками вместо медалей
Другие / Борьба 0

Всероссийская федерация самбо пояснила, как вышло, что детей-самбистов наградили сушками после турнира в Московской области. По словам представителей федерации, это были внутренние тренировочные соревнования и личная инициатива тренера. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Сообщается, что 12 апреля юные спортсмены из спортшколы «Кашира» готовились к предстоящим официальным соревнованиям. В начале занятий тренер секции самбо решил провести с ребятами беседу и рассказал им, что раньше спортсмены боролись за идею, а не за медали, и что зачастую после победы в соревнованиях их даже награждали просто баранками. Затем спортсменов ожидали тренировка и внутренние соревновательные схватки, после которых тренер наградил ребят баранками.

Фото: Телеграм-канал Baza

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