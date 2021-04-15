Ласицкене подала заявку на получение нейтрального статуса

Чемпион мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене отправила заявку в Международную федерацию лёгкой атлетики на получение нейтрального статуса.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера спортсменки Ольгу Назарову. Она добавила, что приложила к заявке необходимые документы, включая письма и оплату статуса — $ 250. Получение нейтрального статуса необходимо для участия в международных стартах, включая Олимпиаду в Токио.
Напомним, в марте этого года совет Международной легкоатлетической федерации возобновил выдачу российским легкоатлетам нейтрального статуса, приостановленного в прошлом году из-за просрочки выплаты штрафа по делу Данилы Лысенко. В 2021 году статусы, дающие право выступать на крупных международных стартах (Олимпийских играх, молодёжном чемпионате Европы, чемпионатах и первенствах мира), могут получить не более 10 спортсменов без права замены.
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