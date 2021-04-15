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Российского велогонщика дисквалифицировали за допинг на четыре года

Российского велогонщика дисквалифицировали за допинг на четыре года
Другие / Велоспорт 0

Бронзовый призёр чемпионата России 2020 года по маунтинбайку Сергей Николаев дисквалифицирован на четыре года за использование эритропоэтина (ЭПО).

Николаев выступал в дисциплине «кросс-кантри». Он дисквалифицирован Федерацией велосипедного спорта России после получения документов от Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу федерации.

Положительной стала проба, взятая во внесоревновательный период. Дисквалификация вступает в силу с 19 января 2021 года. Сообщается, что спортсмен отказался вскрывать пробу Б и комментировать ситуацию. Аннулируются все результаты спортсмена со 2 апреля 2019 года. В сборной России добавили, что Николаев не был кандидатом в олимпийскую сборную России на Игры в Токио.

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