Российского велогонщика дисквалифицировали за допинг на четыре года

Бронзовый призёр чемпионата России 2020 года по маунтинбайку Сергей Николаев дисквалифицирован на четыре года за использование эритропоэтина (ЭПО).



Николаев выступал в дисциплине «кросс-кантри». Он дисквалифицирован Федерацией велосипедного спорта России после получения документов от Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу федерации.



Положительной стала проба, взятая во внесоревновательный период. Дисквалификация вступает в силу с 19 января 2021 года. Сообщается, что спортсмен отказался вскрывать пробу Б и комментировать ситуацию. Аннулируются все результаты спортсмена со 2 апреля 2019 года. В сборной России добавили, что Николаев не был кандидатом в олимпийскую сборную России на Игры в Токио.