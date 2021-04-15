Российского велогонщика дисквалифицировали за допинг на четыре года

Бронзовый призёр чемпионата России 2020 года по маунтинбайку Сергей Николаев дисквалифицирован на четыре года за использование эритропоэтина (ЭПО).
Николаев выступал в дисциплине «кросс-кантри». Он дисквалифицирован Федерацией велосипедного спорта России после получения документов от Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу федерации.
Положительной стала проба, взятая во внесоревновательный период. Дисквалификация вступает в силу с 19 января 2021 года. Сообщается, что спортсмен отказался вскрывать пробу Б и комментировать ситуацию. Аннулируются все результаты спортсмена со 2 апреля 2019 года. В сборной России добавили, что Николаев не был кандидатом в олимпийскую сборную России на Игры в Токио.
- 15 апреля 2021
-
19:41
-
19:20
-
19:09
-
17:55
-
17:24
-
17:17
-
14:37
-
13:08
-
11:19
-
00:31
- 14 апреля 2021
-
23:18
-
20:48
-
20:21
-
19:16
-
19:07
-
18:38
-
18:11
-
18:02
-
17:15
-
16:03
-
01:00
- 13 апреля 2021
-
22:56
-
21:48
-
21:25
-
21:11
-
20:32
-
18:54
-
17:57
-
16:31
-
15:22
-
14:24
-
13:02
-
10:59
-
00:46
-
00:43