Легкоатлеты Сидорова и Иванюк подали заявки на получение нейтрального статуса

Менеджер Павел Воронков, работающий с чемпионкой мира в прыжках с шестом Анжеликой Сидоровой и бронзовым призёром чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Ильёй Иванюком, сообщил, что его подопечные отправили заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) на получение нейтрального статуса, необходимого для участия в международных стартах.
«Сидорова и Иванюк отправили заявки на получение нейтрального статуса. Они планируют начать летний сезон 28 мая на этапе «Бриллиантовой лиги» в Дохе», — приводит слова Воронкова ТАСС.
Совет World Athletics вернул российским спортсменам право получить нейтральный статус для выступления на международных турнирах 18 марта. Заявки будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться полная информация о спортсменах. За оформление нейтрального статуса взрослым атлетам (старше 20 лет) нужно заплатить $250, спортсменам до 20 лет — $100.
- 16 апреля 2021
-
18:14
-
17:41
-
17:29
-
13:32
-
11:55
- 15 апреля 2021
-
19:41
-
19:20
-
19:09
-
17:55
-
17:24
-
17:17
-
14:37
-
13:08
-
11:19
-
00:31
- 14 апреля 2021
-
23:18
-
20:48
-
20:21
-
19:16
-
19:07
-
18:38
-
18:11
-
18:02
-
17:15
-
16:03
-
01:00
- 13 апреля 2021
-
22:56
-
21:48
-
21:25
-
21:11
-
20:32
-
18:54
-
17:57
-
16:31
-
15:22