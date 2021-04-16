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Легкоатлеты Сидорова и Иванюк подали заявки на получение нейтрального статуса

Легкоатлеты Сидорова и Иванюк подали заявки на получение нейтрального статуса
Другие / Лёгкая атлетика 0
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Менеджер Павел Воронков, работающий с чемпионкой мира в прыжках с шестом Анжеликой Сидоровой и бронзовым призёром чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Ильёй Иванюком, сообщил, что его подопечные отправили заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) на получение нейтрального статуса, необходимого для участия в международных стартах.

«Сидорова и Иванюк отправили заявки на получение нейтрального статуса. Они планируют начать летний сезон 28 мая на этапе «Бриллиантовой лиги» в Дохе», — приводит слова Воронкова ТАСС.

Совет World Athletics вернул российским спортсменам право получить нейтральный статус для выступления на международных турнирах 18 марта. Заявки будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться полная информация о спортсменах. За оформление нейтрального статуса взрослым атлетам (старше 20 лет) нужно заплатить $250, спортсменам до 20 лет — $100.

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