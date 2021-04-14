Сидорова: популярность после победы на ЧМ сводила меня с ума

Чемпионка мира в прыжках с шестом россиянка Анжелика Сидорова рассказала, как психологически тяжело ей дались несколько недель после триумфа на мировом первенстве в 2019 году.
«Осознание, что я чемпионка мира, пришло, наверное, несколько месяцев спустя. Полностью привыкла только в зимнем сезоне, когда меня начали объявлять с титулом на соревнованиях. Отдельная тема – психологическая помощь после ЧМ: недели две после турнира оказались для меня даже сложнее, чем до него. На меня напала сильная усталость, обострилась тревожность: все хотели взять интервью, назначали миллион встреч. А я не люблю отказывать – и в какой-то момент стало понятно, что чисто физически не могу встретиться со всеми, кто просит. Мне было очень неудобно, и такой круговорот сводил с ума.
У нас так всегда: ты выиграл – в следующие две недели ты всем нужен, а потом как обычно. Я оказалась к этому не готова. Когда не могли дозвониться до меня, звонили семье, потом учителям в школе – такая одержимость, что меня это начало пугать. Хорошо, что через несколько дней улетела в отпуск и выключила телефон – это дало мне нужную передышку. Если бы так не поступила, то какой-то срыв бы точно случился.
Опыт, который дал мне ЧМ – то, что было до, во время и после него – очень ценно. Перед Олимпиадой будет примерно то же самое, и я уже понимаю, какие действия помогут мне минимизировать волнение, сохранить стабильное состояние. Будем многое повторять из того, что делали в 2019-м. Пока у меня идут сборы, я не загоняю себя мыслями об Олимпиаде, но понимаю, что она уже совсем скоро и нужно быть в полной боевой готовности», — приводит слова Сидоровой Sports.ru.
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