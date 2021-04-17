Дина Аверина одержала победу в многоборье на этапе Кубка мира в Ташкенте

Россиянка Дина Аверина одержала победу в индивидуальном многоборье на этапе Кубка мира в Ташкенте. Второе место заняла её сестра – Арина Аверина, третьей стала белоруска Анастасия Салос.

После упражнений с обручем, мячом и булавами Арина опережала Дину на 0,25 балла, но во время выступления с лентой на предмете Арины завязался узел, чего спортсменка не заметила, поэтому её упражнение было оценено всего в 15,40 балла. Арина уступила сестре, но сумела сохранить вторую позицию, так как Салос неудачно выступила с булавами и не смогла опередить россиянку по сумме четырёх упражнений.

Художественная гимнастика. Кубок мира. Ташкент, Узбекистан

Многоборье

1. Дина Аверина (Россия) – 104,10.

2. Арина Аверина (Россия) – 97,40.

3. Анастасия Салос (Беларусь) – 96,50.