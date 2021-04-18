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Сёстры Аверины завоевали три золота из четырёх в последний день этапа КМ в Ташкенте

Сёстры Аверины завоевали три золота из четырёх в последний день этапа КМ в Ташкенте
Другие / Прочие виды спорта 0

Россиянки Арина и Дина Аверины выиграли три золотые медали из четырёх возможных в последний день этапа Кубка мира по художественной гимнастике, который проходил в Ташкенте (Узбекистан).

Арина стала лучшей в упражнениях с мячом (28,400 балла) и булавами (28,650). В упражнениях с обручем спортсменка показала четвёртый результат (23,950). Дина победила с обручем (27,750). В упражнениях с мячом (28,150) и булавами (28,150) она стала второй, третьей – с лентой (21,500).

Лучше всех с лентой справилась представительница Беларуси Горносько (22,75).

Напомним, вчера, 17 апреля, победу в индивидуальном многоборье праздновала Дина, второе место досталось Арине, а третьей стала белорусская гимнастка Анастасия Салос.

Дина Аверина одержала победу в многоборье на этапе Кубка мира в Ташкенте
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