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«Нет слов, одни эмоции!» Александра Солдатова показала видео своего прыжка с парашютом

«Нет слов, одни эмоции!» Александра Солдатова показала видео своего прыжка с парашютом
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова поделилась эмоциями после первого в жизни прыжка с парашютом.

Солдатова опубликовала пост, куда вложила фото и видео незабываемого момента.

Публикация доступна в «инстаграме» Александры Солдатовой.

«Нет слов, одни эмоции! Я счастлива! Обязательно буду прыгать ещё и не один раз», — написала Александра.

«Было страшно? Нет! Это было потрясающе», — добавила бывшая гимнастка в «сториз».

Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016). В декабре 2020 года спортсменка объявила о завершении карьеры.

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