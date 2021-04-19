Гимнаст Артур Далалоян рассказал о восстановлении после операции

Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян рассказал о восстановлении после операции.
Во время тренировки Далалоян получил повреждение ахиллова сухожилия, из-за чего пропустит чемпионат Европы в Базеле (Швейцария).
«Операция, в общем и целом, прошла успешно. Чувствую себя отлично, полон сил, энергии и главное мотивации. Ни на минутку не забывал про физические упражнения и даже первым делом, когда отошёл от наркоза, стал разрабатывать двигательные функции пальцев ног. И уже на следующий день после операции выпросил-таки у врача спортивный коврик в палату и таки делал некоторые упражнения, хотя голова кружилась.
Уже завтра меня выписывают домой, но две недельки помучаться в гипсе придётся, так как нужно, чтоб всё качественно срослось и главное — разрез затянулся. Да, эта травма доставила мне неприятности, да сейчас не самый подходящий момент, но такие ситуации невозможно предугадать, а поэтому и расстраиваться из-за них или злиться нет ни какого смысла. Главное — это никогда не сдаваться, идти до конца и верить в мечту!
Спасибо огромное врачам, которые со мной работают! Хочу выразить большую благодарность моей семье за поддержку, за любовь и заботу. Всем близким, родным, друзьям, спасибо, что поддержали. Спасибо большое нашей большой и дружной команде: история с футболками – Топ! И всем неравнодушным, кто писал письма с наилучшими пожеланиями, а их было очень много. Сейчас нужна правильная реабилитация, и всё будет хорошо. Только вперёд», — написал Далалоян на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Артура Далалояна в «Инстаграме».
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