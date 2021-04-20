Умерла олимпийская чемпионка по волейболу Вера Лантратова
Чeмпионка Oлимпийских игр 1968 гoда советская волейболистка Вeра Лaнтратова умeрла в вoзрасте 73 лeт, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
О причинах смерти бывшей спортсменки пока не сообщается.
«Всероссийская федерация волейбола выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Веры Степановны», — говорится в сообщении.
Лантратова — Заслуженный мастер спорта СССР (1991). В составе сборной СССР Вера завоёвывала золото Олимпийских игр в Мехико (Мексика), а также становилась чемпионкой мира (1970) и Европы (1967).
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