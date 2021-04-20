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Умерла олимпийская чемпионка по волейболу Вера Лантратова

Умерла олимпийская чемпионка по волейболу Вера Лантратова
Другие / Волейбол 0

Чeмпионка Oлимпийских игр 1968 гoда советская волейболистка Вeра Лaнтратова умeрла в вoзрасте 73 лeт, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

О причинах смерти бывшей спортсменки пока не сообщается.

«Всероссийская федерация волейбола выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Веры Степановны», — говорится в сообщении.

Лантратова — Заслуженный мастер спорта СССР (1991). В составе сборной СССР Вера завоёвывала золото Олимпийских игр в Мехико (Мексика), а также становилась чемпионкой мира (1970) и Европы (1967).

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