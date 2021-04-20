«Просто бомба!» Подписчики оценили фото Севастьяновой в купальнике леопардовой окраски

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике россиянка Каролина Севастьянова разместила новое фото на своей странице в «Инстаграме». Спортсменка сделала снимок на Мальдивах, представ в купальнике леопардовой окраски.

Фотографию можно посмотреть на странице Севастьяновой в «Инстаграме».

Подписчики оценили фото Каролины. Вот что они написали в комментариях:



«Восхитительно!»

«Просто бомба!»

«Фото — огонь».

«Потрясающая фигура!»

25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.