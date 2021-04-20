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«Просто бомба!» Подписчики оценили фото Севастьяновой в купальнике леопардовой окраски

«Просто бомба!» Подписчики оценили фото Севастьяновой в купальнике леопардовой окраски
Другие / Прочие виды спорта 0

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике россиянка Каролина Севастьянова разместила новое фото на своей странице в «Инстаграме». Спортсменка сделала снимок на Мальдивах, представ в купальнике леопардовой окраски.

Фотографию можно посмотреть на странице Севастьяновой в «Инстаграме».

Подписчики оценили фото Каролины. Вот что они написали в комментариях:

«Восхитительно!»
«Просто бомба!»
«Фото — огонь».
«Потрясающая фигура!»

25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.

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