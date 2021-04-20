Ян Непомнящий сохранил единоличное лидерство после 9-го тура турнира претендентов

В Екатеринбурге завершились матчи девятого тура шахматного турнира претендентов. Нидерландец Аниш Гири оказался сильнее китайца Вана Хао.
Россиянин Кирилл Алексеенко сыграл вничью с представителем США Фабиано Каруаной. Вничью завершились также партии российских гроссмейстеров Александр Грищук — Ян Непомнящий и Дин Лижэнь (Китай) — Максим Вашье-Лаграв (Франция).
По итогам девятого тура Непомнящий остался лидером, набрав 5,5 очка. В активе сразу трёх гроссмейстеров — Максима Вашье-Лаграва, Аниша Гири и Фабиано Каруана — по пять очков. Александр Грищук, Кирилл Алексеенко и Ван Хао набрали по четыре очка, у Дина Лижэня 3,5 очка.
Напомним, что партии первого круга были сыграны год назад. Тогда турнир претендентов был прерван из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
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