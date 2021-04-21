Минспорта Беларуси оповестило сотрудников о блокировке иностранных почтовых серверов
Министерство спорта Республики Беларусь оповестило всех сотрудников о блокировке иностранных почтовых серверов (gmail.com, mail.ru, inbox.ru и т.п.), сообщает Tribuna.com.
Теперь сотрудникам, которые используют для служебной переписки почтовые ящики, расположенные на этих серверах, необходимо зарегистрировать электронную почту в доменной зоне «.by».
Аналогичные сообщения также приходят и в подведомственные организации.
Ранее белорусские спортсмены подписали письмо, осуждающее многочисленные факты фальсификации результатов выборов президента Республики Беларусь, а также проявление грубого насилия со стороны силовых структур.
Из-за политической ситуации из Беларуси были перенесены некоторые крупные международные соревнования.
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