Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Минспорта Беларуси оповестило сотрудников о блокировке иностранных почтовых серверов

Минспорта Беларуси оповестило сотрудников о блокировке иностранных почтовых серверов
Другие / Прочие виды спорта 0

Министерство спорта Республики Беларусь оповестило всех сотрудников о блокировке иностранных почтовых серверов (gmail.com, mail.ru, inbox.ru и т.п.), сообщает Tribuna.com.

Теперь сотрудникам, которые используют для служебной переписки почтовые ящики, расположенные на этих серверах, необходимо зарегистрировать электронную почту в доменной зоне «.by».

Аналогичные сообщения также приходят и в подведомственные организации.

Ранее белорусские спортсмены подписали письмо, осуждающее многочисленные факты фальсификации результатов выборов президента Республики Беларусь, а также проявление грубого насилия со стороны силовых структур.

Из-за политической ситуации из Беларуси были перенесены некоторые крупные международные соревнования.

Фристайлистка из Беларуси: не хочется жить ощущением, что тебя могут просто раздавить
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021