Минспорта Беларуси оповестило сотрудников о блокировке иностранных почтовых серверов

Министерство спорта Республики Беларусь оповестило всех сотрудников о блокировке иностранных почтовых серверов (gmail.com, mail.ru, inbox.ru и т.п.), сообщает Tribuna.com.

Теперь сотрудникам, которые используют для служебной переписки почтовые ящики, расположенные на этих серверах, необходимо зарегистрировать электронную почту в доменной зоне «.by».

Аналогичные сообщения также приходят и в подведомственные организации.

Ранее белорусские спортсмены подписали письмо, осуждающее многочисленные факты фальсификации результатов выборов президента Республики Беларусь, а также проявление грубого насилия со стороны силовых структур.



Из-за политической ситуации из Беларуси были перенесены некоторые крупные международные соревнования.