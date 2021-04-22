Ангелина Мельникова: когда я наскакивала на брусья, то не знала, чего ждать

Российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала о первом за полтора года выступлении на международных соревнованиях.

Мельникова выиграла квалификацию на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Базеле (Швейцария). Ангелина первенствовала на разновысоких брусьях и в вольных упражнениях, показала второй результат в опорном прыжке, а на бревне, упав в самом начале упражнения, стала только 25-й.

«Это очень обидно. Я не помню, чтобы когда-либо в жизни падала с начала выступления на бревне. Готовила начало сложнее, сегодня хотела сделать хорошо, а вышло ещё хуже (смеётся). Обидно, рассчитывала получить достойную оценку, которую мне ставили в последнее время.



Настройка брусьев после высокой гимнастки? Да, всё поменяли. И когда я наскакивала на брусья, то не знала, чего ждать. Поэтому первый элемент получился очень скользким. Это произошло из-за некой неизвестности, непонимания того, какие будут ощущения от новой настройки снаряда. Я же не могу ещё до первого элемента прочувствовать, насколько брусья для меня хороши.

Насколько трудно возвращаться в соревновательную практику после полутора лет? Не тяжело. Очень ждёшь соревнований, хочется выступать после такого перерыва, хочется выйти и выступить. Ожидание больше выматывает, чем возвращение», — приводит слова Мельниковой «Матч ТВ».