Держатели карт «Мир» могут получить кешбэк при покупке спортивных товаров

Российская национальная платёжная система «Мир» объявила о новом предложении. Держатели карт «Мир» могут получить кешбэк 15%, оплатив любую покупку на сайте интернет-магазина «Спортмастер» (www.sportmaster.ru) и в мобильном приложении «Спортмастер».
Кешбэк распространяется на весь ассортимент – одежду, обувь, спортивное оборудование для тренировок и активного отдыха для всей семьи. Чтобы получить кешбэк, нужно зарегистрировать карту «Мир» на privetmir.ru. Предложение действует до 7 июля 2021 года.
«Платёжная система «Мир» активно поддерживает спорт – как любительский, так и профессиональный. Мы уже давно являемся партнёром сборной России по футболу, в этом году начали поддерживать Федерацию фигурного катания на коньках России, а совсем недавно подписали соглашение о сотрудничестве с «Беговым сообществом», благодаря чему по картам «Мир» будет доступна скидка 10% на участие в ключевых забегах. Спецпредложение в «Спортмастере» — это логичное продолжение нашей спортивной стратегии, кешбэком могут воспользоваться как профессиональные спортсмены, так и любители», — отметила Наталья Пейсахович, директор департамента маркетинга и коммуникаций платёжной системы «Мир».
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