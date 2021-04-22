МОК одобрил переход российского чемпиона мира по борьбе Хетика Цаболова в сборную Сербии

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) одобрил переход чемпиона мира по борьбе Хетика Цаболова, выступающего в весовой категории до 74 кг, из состава сборной России в национальную команду Сербии. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Таким образом, на Олимпийских играх в Токио (Япония) Хетик сможет защищать цвета сборной Сербии при условии успешной квалификации.

Цаболову 29 лет, он является чемпионом мира 2014 года в весовой категории до 70 кг, серебряным призёром чемпионата мира 2017 года в весовой категории до 74 кг, двукратным серебряным призёром Кубка мира по борьбе. Также он является двукратным чемпионом России, трёхкратным серебряным призёром национального чемпионата.