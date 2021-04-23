Чемпионка Европы Листунова: брусья сегодня вдруг оказались мягче

15-летняя российская гимнастка Виктория Листунова, завоевавшая золото в многоборье на дебютном чемпионате Европы среди взрослых, осталась недовольна своим выступлением. Особенно на брусьях, которые оказались необычно «мягкими».

Как раз после упражнения на разновысоких брусьях Листунова обошла подругу по команде, опытную Ангелину Мельникову, которая упала со снаряда.

«Для нас с Ангелиной сегодня было удивительно понять, что брусья стали мягче, чем обычно. На опробовании и квалификации они были жёстче, а мы предпочитаем именно жёсткие брусья. А сегодня вдруг они оказались мягче. Когда это происходит, то понимаешь, что нужно делать всё по-другому, потому что если не сориентироваться вместе с брусьями, то ничего хорошего не получится, возникнет разнобой.

Брусья ещё на разминке сегодня были мягче. Я удивилась, когда сделала первый элемент и поняла, что всё иначе. Постаралась запомнить ощущения, которые были на разминке. Конечно, попросила тренера сделать брусья пожёстче под финал, мне сделали, но в итоге они оказались всё равно мягче. Я снова удивилась, стою в стойке и думаю: «Нуууу, ладно, так и быть, буду выступать на таких». В итоге вроде бы сделала комбинацию, но всё равно были недоработки. Допустила свою «любимую» ошибку, не дошла в вертикаль на одном из элементов», — приводит слова Листуновой «Матч ТВ».