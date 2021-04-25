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Сефершаев и Локьяев стали чемпионами Европы по греко-римской борьбе

Сефершаев и Локьяев стали чемпионами Европы по греко-римской борьбе
Другие / Борьба 0
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Российские спортсмены завоевали четыре медали – две золотые и две бронзовые — в первый день финалов чемпионата Европы по греко-римской борьбе, который проходит в Варшаве (Польша).

Россиянин Эмин Сефершаев завоевал золото в весовой категории до 55 кг, поборов в финале турка Экрема Озтюрка – 7:0. Жамболат Локьяев стал чемпионом Европы в категории до 63 кг. В решающей схватке он оказался сильнее азербайджанца Талеха Маммадова – 5:0.

Милад Алирзаев выиграл бронзу в весе до 87 кг. К медали он шёл через утешительные схватки. В поединке за бронзу Алирзаев был сильнее Турпана Бисултанова из Дании – 8:1.

Зураб Гедехаури стал бронзовым призёром в категории до 87 кг. Он пробился в схватку за третье место через утешительные поединки, а в споре за бронзу поборол чеха Степана Давида – 3:1.

Греко-римская борьба. Чемпионат Европы. Варшава, Польша
До 55 кг

1. Эмин Сефершаев (Россия).
2. Экрем Озтюрк (Турция).
3. Эльданиз Азизли (Азербайджан) и Рудик Мкртчан (Армения).

До 63 кг

1. Жамболат Локьяев (Россия).
2. Талех Маммадов (Азербайджан).
3. Александр Юркянс (Латвия) и Лери Абуладзе (Грузия).

До 87 кг

1. Зураб Датунашвили (Сербия).
2. Кирилл Маскевич (Беларусь).
3. Милад Алирзаев (Россия) и Жан Беленюк (Украина).

До 130 кг

1. Риза Каялп (Турция).
2. Зураб Каджая (Грузия).
3. Эдуард Попп (Германия) и Зураб Гедехаури (Россия).

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