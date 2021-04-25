Немецкая гимнастка Восс выступила в закрытом костюме в знак борьбы с сексуализацией женщин

Немецкая гимнастка Сара Восс во время чемпионата Европы 2021 года в Базеле (Швейцария) выступала с закрытым комбинезон вместо привычного трико. Таким образом спортсменка хотела привлечь внимание к проблеме сексуализации образа женщин в спорте. По её словами, такое решение поддержала национальная федерация и товарищи по команде.



«Чувствовать себя прекрасно и при этом выглядеть элегантно, почему бы и нет? Как вам это нравится?» — написала Восс на своей странице в «Инстаграме».

Фотографии можно посмотреть на странице Сары Восс в «Инстаграме».

«Мы надеемся, что гимнастки, которым неудобно выступать в обычных костюмах, последуют нашему примеру. Здесь, на чемпионате Европы, мы получили много положительных отзывов. Многие поднимали палец вверх. Ни одна гимнастка не дала нам понять, что считает наш поступок глупостью. Напротив, в социальных сетях я получила много сообщений со словами поддержки», — приводит слова Сары ZDF.de.