Ангелина Мельникова завоевала серебро в вольных упражнениях на ЧЕ по спортивной гимнастике

Россиянка Ангелина Мельникова завоевала серебряную медаль в вольных упражнениях на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в Базеле (Швейцария). Победу одержала представительница Великобритании Джессика Гадирова, третьей стала итальянка Ванесса Феррари.



Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Базель, Швейцария

Женщины. Вольные упражнения

1. Джессика Гадирова (Великобритания) – 13,966

2. Ангелина Мельникова (Россия) – 13,900

3. Ванесса Феррари (Италия) – 13,600

…7. Виктория Листунова (Россия) – 12,033.

Напомним, вчера, 24 апреля, Ангелина завоевала золотую медаль в упражнении на брусьях. Ранее она стала серебряным призёром в многоборье, уступив победу как раз из-за ошибки на брусьях.