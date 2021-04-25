Ангелина Мельникова завоевала серебро в вольных упражнениях на ЧЕ по спортивной гимнастике
Россиянка Ангелина Мельникова завоевала серебряную медаль в вольных упражнениях на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в Базеле (Швейцария). Победу одержала представительница Великобритании Джессика Гадирова, третьей стала итальянка Ванесса Феррари.
Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Базель, Швейцария
Женщины. Вольные упражнения
1. Джессика Гадирова (Великобритания) – 13,966
2. Ангелина Мельникова (Россия) – 13,900
3. Ванесса Феррари (Италия) – 13,600
…7. Виктория Листунова (Россия) – 12,033.
Напомним, вчера, 24 апреля, Ангелина завоевала золотую медаль в упражнении на брусьях. Ранее она стала серебряным призёром в многоборье, уступив победу как раз из-за ошибки на брусьях.
Гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золото ЧЕ в упражнении на брусьях
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