Скелетонистка Никитина рассказала, как стала самым счастливым человеком в мире

Бронзовый призёр Олимпийских игр, трёхкратный призёр чемпионатов мира, четырёхкратная чемпионка Европы российская скелетонистка Елена Никитина рассказала красивую историю, произошедшую с ней на пляже на Бали.

«Счастье в любви! Это 100%!

Сидя в кафе и листая ленту «Инстаграма», я наткнулась на пост о дедушке, который собирает ракушки на пляже Nyang Nyang, делает из них украшения и продаёт, чтобы прокормить свою семью, продаёт очень дёшево…

Вы же понимаете, что я не могла не поехать на этот пляж! И не могла не найти его! Дедушка уже стар, у него явно есть старческая болезнь, когда ручки, голова трясутся и ходят ходуном, я не знаю, как он делает такую кропотливую работу в таком возрасте и состоянии. Я была безмерно счастлива, когда его нашла. Естественно, мы скупили у него много всяких бусиков и украшений из ракушек с этого пляжа!

Он назвал очень небольшую сумму за всё, мы дали значительно больше, чтобы ему и его семье хватило и на сегодня, и на завтра, и на послезавтра, дали деньги свёрнутые, чтоб он точно принял эту сумму, дали и пошли!

На видео вы видите нас после того, как он пересчитал деньги, догнал и бросился благодарить, потом побежал, собрал ещё бусы и сделал подарок! После этого всего я была самым счастливым человеком в этом мире», — написала Никитина на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Елены Никитиной в «Инстаграме».