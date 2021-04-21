Скелетонистка Елена Никитина сфотографировалась без одежды
Российская скелетонистка Елена Никитина опубликовала два новых фото в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась без одежды.
«На 99% Маугли», — подписала снимки спортсменка.
Пост доступен в «инстаграме» Елены Никитиной
28-летняя Никитина — бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года, трёхкратный призёр чемпионатов мира, четырёхкратная чемпионка Европы, обладательница Кубка мира по скелетону сезона-2018/2019. Первая спортсменка из России, выигравшая женский Кубок мира.
22 ноября 2017 года решением Международного олимпийского комитета за нарушение антидопинговых правил она была лишена бронзовой медали Игр в Сочи. Вскоре была подана апелляция, которая была удовлетворена Спортивным арбитражным судом.
«Прекрасная ночь». Гимнастка Каролина Севастьянова показала фото в откровенном наряде
Рекомендуем вам
- 21 апреля 2021
-
12:09
-
11:00
- 20 апреля 2021
-
23:55
-
22:17
-
22:09
-
21:57
-
20:57
-
18:09
-
17:28
-
12:10
-
08:21
-
00:15
- 19 апреля 2021
-
22:35
-
21:24
-
20:45
-
19:37
-
18:27
-
18:15
-
17:56
-
17:42
-
15:01
-
14:17
-
13:36
-
12:59
-
00:44
-
00:13
- 18 апреля 2021
-
21:30
-
21:16
-
18:47
-
17:52
-
14:29
- 17 апреля 2021
-
20:37
-
18:09
-
14:17
-
13:28
Партнерский контент
Рекомендуем вам