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Скелетонистка Елена Никитина сфотографировалась без одежды

Скелетонистка Елена Никитина сфотографировалась без одежды
Другие / Прочие виды спорта 0

Российская скелетонистка Елена Никитина опубликовала два новых фото в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась без одежды.

«На 99% Маугли», — подписала снимки спортсменка.

Пост доступен в «инстаграме» Елены Никитиной

28-летняя Никитина — бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года, трёхкратный призёр чемпионатов мира, четырёхкратная чемпионка Европы, обладательница Кубка мира по скелетону сезона-2018/2019. Первая спортсменка из России, выигравшая женский Кубок мира.

22 ноября 2017 года решением Международного олимпийского комитета за нарушение антидопинговых правил она была лишена бронзовой медали Игр в Сочи. Вскоре была подана апелляция, которая была удовлетворена Спортивным арбитражным судом.

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