Карякин: Непомнящий вышел на новый для себя уровень, очень высокий

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал досрочную победу соотечественника Яна Непомнящего на турнире претендентов.

Теперь Непомнящий сыграет в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. В 2016 году Карякин сам участвовал в подобном матче.

«Великолепная игра от Яна на турнире претендентов. Он абсолютно заслужил победу. Непомнящий играл хорошо как первый, так и второй круг. Как будто между ними и не было года, весь турнир прошёл ровно. Что касается шансов Яна в борьбе за корону, я считаю Карлсена фаворитом, но, с другой стороны, когда ты выигрываешь турнир претендентов, у тебя появляются дополнительные силы и уверенность в себе. Если Непомнящий хорошо подготовится — а у него отличная тренерская бригада — шансы у него будут.



Сложилось такое ощущение, что Ян провёл работу над ошибками и во втором круге играл очень сильно, и я не видел в его игре поспешности. Повторюсь, видна работа над ошибками и то, что Непомнящий вышел на новый для себя уровень, очень высокий.



Я бы посоветовал Яну не затягивать с подготовкой. Сегодня позвонил ему и сказал именно это. К подготовке приступать нужно сразу после турнира. Кажется, что полгода — это много, а на самом деле время летит очень быстро и нужно делать огромный объём работы. Также могу сказать Непомнящему, что главное — уверенность в своих силах, чемпион тоже ошибается. Нужно ловить свой шанс и использовать его, уверен, что он будет. Опять же в партии нужно не принимать каких-то поспешных решений, не торопиться», — сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Поединок между Карлсеном и Непомнящим состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года во время всемирной выставки «Экспо» в Дубае.