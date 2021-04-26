Грищук оценил шансы Непомнящего выиграть матч за титул чемпиона мира

Участник турнира претендентов российский шахматист Александр Грищук оценил шансы соотечественника Яна Непомнящего в матче за мировую шахматную корону против норвежца Магнуса Карлсена.

«Я думаю, что они есть. Для других они более иллюзорны, но для него они существуют. Меньше чем 50 процентов, но больше, чем у других претендентов. Он играет сейчас очень хорошо. К примеру, Динь не играл хорошо на турнире. Но, думаю, что Каруана был бы серьёзным соперником, а также Аниш Гири. Если бы Гири был бы соперником, то нас бы ожидало по 10 твитов в день между Магнусом и Анишем», — приводит слова Грищука «Матч ТВ».

Матч за титул чемпиона мира между Карлсеном и Непомнящим пройдёт с 24 ноября по 16 декабря 2021 года в Дубае.

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