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Клишина поделилась мнением о необходимых составляющих для достижения успеха в спорте

Клишина поделилась мнением о необходимых составляющих для достижения успеха в спорте
Другие / Лёгкая атлетика 0

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), российская прыгунья в длину Дарья Клишина дала совет начинающим спортсменам по поводу раскрытия потенциала в их профессиональной деятельности.

«О раскрытии потенциала в спорте. Многое в этом вопросе зависит от того, в руки какого тренера вы попадёте и как он будет раскрывать ваши таланты. Многие тренеры предвидят отличное будущее для некоторых спортсменов, если они хотят работать и сосредоточиться на реализации своего потенциала. Мне повезло, мой первый тренер пробовал со мной разные дисциплины и сумел раскрыть меня. Желаю всем, кто решил посвятить свою жизнь спорту, обрести мотивацию к волевому саморазвитию и найти своего тренера», — написала Клишина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Клишиной в «Инстаграме».

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