Клишина поделилась мнением о необходимых составляющих для достижения успеха в спорте

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), российская прыгунья в длину Дарья Клишина дала совет начинающим спортсменам по поводу раскрытия потенциала в их профессиональной деятельности.
«О раскрытии потенциала в спорте. Многое в этом вопросе зависит от того, в руки какого тренера вы попадёте и как он будет раскрывать ваши таланты. Многие тренеры предвидят отличное будущее для некоторых спортсменов, если они хотят работать и сосредоточиться на реализации своего потенциала. Мне повезло, мой первый тренер пробовал со мной разные дисциплины и сумел раскрыть меня. Желаю всем, кто решил посвятить свою жизнь спорту, обрести мотивацию к волевому саморазвитию и найти своего тренера», — написала Клишина на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Клишиной в «Инстаграме».
- 27 апреля 2021
-
23:52
-
22:58
-
22:35
-
22:18
-
20:42
-
18:39
-
18:36
-
18:20
-
18:12
-
17:49
-
14:50
-
14:43
-
13:44
-
12:00
-
10:47
-
10:07
-
09:01
-
01:01
- 26 апреля 2021
-
23:58
-
23:01
-
22:19
-
22:10
-
21:07
-
20:58
-
20:32
-
20:19
-
20:04
-
19:42
-
19:23
-
19:07
-
18:17
-
18:07
-
17:40
-
16:44
-
16:39