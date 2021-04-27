«Непомнящий должен совершить спортивный подвиг». Карякин — о будущем матче против Карлсена

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился своим мнением насчёт предстоящего матча за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном.



«Ян должен совершить спортивный подвиг, несмотря на то что у него положительный счёт в играх против Магнуса. Необходимо провести большую подготовку. Тогда, думаю, шансы у него будут хорошие. В пользу Яна могу заявить, что у него агрессивный стиль игры, Карлсен это не очень любит», — заявил Карякин в эфире «Матч ТВ».



В понедельник Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов и получил право принять участие в матче за шахматную корону, который состоится во время всемирной выставки «Экспо» в Дубае с 24 ноября по 16 декабря. Напомним, что последним россиянином, получавшим право сыграть в матче за титул чемпиона мира, был Сергей Карякин. В 2016 году он уступил всё тому же Карлсену.

Карякин: Непомнящий вышел на новый для себя уровень, очень высокий