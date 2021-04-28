Ян Непомнящий назвал лучшую и худшую партии на турнире претендентов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал победу на турнире претендентов, благодаря которой получил право сразиться с Магнусом Карлсеном в матче на первенство мира в ноябре — декабре 2021 года.

По словам Непомнящего, худшей для него стала проигранная партия с Максимом Вашье-Лагравом в седьмом туре, а лучшей — победная партия с Анишем Гири в первом туре. Первый круг соревнований состоялся ещё в 2020 году.

«Крайне неудачная партия против Максима. Пожалуй, самый сложный момент в турнире претендентов. Тогда я полчаса думал и перепутал ход. Один делал ничью, другой ставил в фактически проигрышное поражение.

Лучшая же партия была сыграна в первом туре против Аниша Гири. Свою победу в ней считаю творческим достижением. Я знал общие идеи в технической стадии эндшпиля, но нашёл серию точных ходов. Впоследствии эта победа очень серьёзно отразилась на турнирных раскладах из-за преимущества над Анишем в личных встречах», — цитируют Непомнящего «Известия».