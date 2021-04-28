В Кремле отреагировали на снятие флага России на ЧМ в Польше

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался по поводу инцидента, произошедшего в матче за звание чемпионки мира по международным шашкам. Во время встречи представительницы России Тамары Тансыккужиной и Наталии Садовской (Польша) к столу подошёл секретарь матча Яцек Павлицкий, увидевший на нём российский флаг, и убрал его.

«Это очень досадное происшествие, но, насколько я знаю, председатель соответствующей федерации уже принёс свои извинения, поэтому я думаю, что нужно этот случай считать исчерпанным…

Я знаю, что наша спортсменка проиграла в этом матче (в раунде. — Прим. «Чемпионата»), и, конечно, я думаю, что её проигрыш во многом связан с этим происшествием», — цитирует Пескова «Р-Спорт».

Противостояние двух шашисток завершится 3 мая. Тансыккужина уступает после четырёх раундов Садовской в битве за титул чемпионки мира. Матч состоит из девяти раундов, в каждом разыгрывается 12 очков. Победитель должен набрать 54 очка. На данный момент Садовска ведёт в матче со счётом 32:16.