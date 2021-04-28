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Ян Непомнящий: организовать турнир претендентов в нынешних условиях — большое мужество

Ян Непомнящий: организовать турнир претендентов в нынешних условиях — большое мужество
Другие / Шахматы 0

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий поблагодарил организаторов турнира претендентов, который проходил в Екатеринбурге. Непомнящий выиграл турнир и встретится с Магнусом Карлсеном в матче на первенство мира в ноябре — декабре 2021 года.

«Я плохо представляю себе масштаб организации такого турнира и задачи, которые стояли перед теми людьми, кто его проводил – перед организаторами, перед ФИДЕ. Я считаю, что в условиях нынешнего времени начать такой турнир – это большое мужество, а завершить его – большой подвиг. Вклад каждого здесь очень важен – от спонсоров до волонтёров.

Конечно, я бы хотел сказать огромное спасибо своей команде, которая не в меньшей, а может быть, и в большей степени заслужила этот успех. Без большой работы, которая была проведена и осталась за кадром, успех не был бы возможен», — рассказал шахматист на пресс-конференции.

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