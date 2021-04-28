Российская шашистка Тансыккужина отыграла 12 очков после скандала с флагом

В Польше продолжается финал чемпионата мира по шашкам среди женщин.



Российская шашистка Тамара Тансыккужина отыграла 12 очков в пятом раунде матча за мировую шашечную корону против полячки Наталии Садовской. В настоящий момент счёт в матче – 32:28 в пользу Садовской. Встреча состоит из девяти раундов. Победитель должен набрать 54 очка.



Отметим, что польская спортсменка в знак солидарности с россиянкой Тамарой Тансыккужиной убрала со стола флаг Польши во время пятой партии.



Напомним, ранее возник скандал, связанный с флагом России. Во время четвёртого раунда матча к столу подошёл экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицки и убрал российский «триколор». Павлицки объяснил это необходимостью соответствовать правилам ВАДА (Всемирного антидопингового агентства). В противном случае, FMJD (Всемирная организация шашек) будет дисквалифицирована из ВАДА.

Российский флаг сняли со стола во время финала чемпионата мира по шашкам