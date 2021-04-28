Российская шашистка Тансыккужина отыграла 12 очков после скандала с флагом

В Польше продолжается финал чемпионата мира по шашкам среди женщин.
Российская шашистка Тамара Тансыккужина отыграла 12 очков в пятом раунде матча за мировую шашечную корону против полячки Наталии Садовской. В настоящий момент счёт в матче – 32:28 в пользу Садовской. Встреча состоит из девяти раундов. Победитель должен набрать 54 очка.
Отметим, что польская спортсменка в знак солидарности с россиянкой Тамарой Тансыккужиной убрала со стола флаг Польши во время пятой партии.
Напомним, ранее возник скандал, связанный с флагом России. Во время четвёртого раунда матча к столу подошёл экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицки и убрал российский «триколор». Павлицки объяснил это необходимостью соответствовать правилам ВАДА (Всемирного антидопингового агентства). В противном случае, FMJD (Всемирная организация шашек) будет дисквалифицирована из ВАДА.
- 28 апреля 2021
-
19:37
-
18:48
-
18:07
-
17:33
-
17:15
-
16:49
-
15:54
-
14:43
-
14:25
-
14:17
-
14:00
-
13:58
-
13:16
-
12:57
-
12:51
-
12:19
-
11:47
-
11:36
-
11:27
-
11:23
-
11:10
-
10:57
-
10:57
-
10:37
-
10:01
-
09:48
-
09:08
-
08:40
-
00:56
-
00:25
- 27 апреля 2021
-
23:52
-
22:58
-
22:35
-
22:18
-
20:42