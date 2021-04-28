В Минспорта отреагировали на инцидент с российским флагом на ЧМ по шашкам в Польше

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал инцидент с российским флагом на чемпионате мира по шашкам в Польше. Вчера, 27 апреля, во время встречи Тансыккужиной и Садовской за звание чемпионки мира по международным шашкам случился инцидент, во время которого к столу подошёл секретарь матча Яцек Павлицкий, увидевший на нём российский флаг, и убрал его.



«Международная федерация шашек является подписантом кодекса Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и обязана исполнять решение Спортивного арбитражного суда (КАС), согласно которому российские спортсмены на Олимпийских играх и чемпионатах мира (в том числе по неолимпийским видам спорта) не могут использовать флаг и гимн Российской Федерации до 16 декабря 2022 года. Три первые дня финального поединка флаг России стоял на игровом столе рядом с россиянкой Тамарой Тансыккужиной, шестикратной чемпионкой мира. Лишь на четвёртый день организаторы неожиданно вспомнили о соблюдении правил, предписанных ВАДА.

Российские спортсмены после объявления решения CAS уже участвовали в нескольких чемпионатах мира, и всегда заранее прорабатывался вопрос выступления россиян, чтобы соблюсти правила, но при этом не помешать своими действиями нашим спортсменам. Организаторам турнира по шашкам также нужно было проработать этот вопрос заранее, а не совершать столь некорректный поступок, убирая в разгар игры российский флаг со стола участниц финала. К сожалению, это действие могло оказать негативное психологическое воздействие на Тамару Тансыккужину, потому что в этом виде спорта для спортсменов важна концентрация во время матча. Надеюсь, что в будущем на международных стартах подобный инцидент больше не повторится», — приводит слова Матыцина пресс-служба Министерства спорта Российской Федерации.