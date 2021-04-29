Каролина Севастьянова сделала селфи в откровенном купальнике. Фото

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» свежую фотографию. На снимке спортсменка, одетая в откровенный купальник, позирует перед зеркалом.

Фото: https://www.instagram.com/karolisha.s/?hl=ru

25-летняя Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.

Ранее Каролина Севастьянова рассказала, как решилась на откровенную фотосессию для популярного мужского журнада Maxim. Съёмки для издания состоялись в 2015 году, когда ей было 18 лет.