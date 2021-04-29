Карпов оценил шансы Непомнящего в матче с Карлсеном и дал ему совет

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов оценил шансы победителя турнира претендентов Яна Непомнящего в матче на первенство мира с Магнусом Карлсеном. По словам Карпова, Непомнящему имеет смысл усложнять игру, чтобы нивелировать преимущества Карлсена.

«Должна быть очень хорошая подготовка, остальное зависит от фантазии. Если Ян не сможет навязать свою борьбу, то будет совсем тяжело.

Технически Карлсен выше, поэтому Яну, наверное, надо идти на остроту, на усложнение. Не рисковать, но нужен непростой характер позиций, потому что при простом, скорее всего, у Карлсена шансы выше», — приводит слова Карпова ТАСС.

Матч на первенство мира с участием Яна Непомнящего и Магнуса Карлсена пройдёт с 24 ноября по 16 декабря в Дубае (ОАЭ).