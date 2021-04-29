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«Немного романтики». Гимнастка Севастьянова сфотографировалась топлес в ванной

«Немного романтики». Гимнастка Севастьянова сфотографировалась топлес в ванной
Другие / Прочие виды спорта 0

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, россиянка Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась топлес в ванной.

«Немного романтики в вашу ленту», — подписала снимок Севастьянова.

Пост доступен в «инстаграме» Каролины Севастьяновой

Подписчики так оценили снимок гимнастки:
«Красавица».
«Прелесть».
«А кто твой фотограф?»
«Ты великолепна».

Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне. 25 апреля Каролине исполнилось 26 лет.

Гимнастка Каролина Севастьянова показала фото в эффектном белом купальнике
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