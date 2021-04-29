«Немного романтики». Гимнастка Севастьянова сфотографировалась топлес в ванной

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, россиянка Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась топлес в ванной.

«Немного романтики в вашу ленту», — подписала снимок Севастьянова.

Пост доступен в «инстаграме» Каролины Севастьяновой

Подписчики так оценили снимок гимнастки:

«Красавица».

«Прелесть».

«А кто твой фотограф?»

«Ты великолепна».



Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне. 25 апреля Каролине исполнилось 26 лет.