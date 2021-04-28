Гимнастка Каролина Севастьянова показала фото в эффектном белом купальнике

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, россиянка Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась на Мальдивах в эффектном белом купальнике.

«Доброе», — подписала снимок спортсменка.

Пост доступен в «инстаграме» Каролины Севастьяновой

Подписчики так оценили снимок гимнастки:

«Красота».

«Рай».

«Классная куколка».

«Очень красивое фото».

«Прекрасная девушка».



Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне. 25 апреля Каролине исполнилось 26 лет.