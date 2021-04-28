Гимнастка Каролина Севастьянова показала фото в эффектном белом купальнике
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, россиянка Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась на Мальдивах в эффектном белом купальнике.
«Доброе», — подписала снимок спортсменка.
Пост доступен в «инстаграме» Каролины Севастьяновой
Подписчики так оценили снимок гимнастки:
«Красота».
«Рай».
«Классная куколка».
«Очень красивое фото».
«Прекрасная девушка».
Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне. 25 апреля Каролине исполнилось 26 лет.
Гимнастка Каролина Севастьянова сфотографировалась в откровенном белом платье на песке
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