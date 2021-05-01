Женская сборная России по кёрлингу одержала вторую подряд победу на чемпионате мира в Калгари (Канада). Со счётом 8:7 россиянки обыграли национальную команду Южной Кореи. Ранее россиянки праздновала успех в мачте с командой Германии.
В составе российской сборной на первенстве планеты выступают Алина Ковалёва, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.
Всего в соревнованиях принимают участие 14 сборных, которые ведут борьбу не только за медали, но и за путёвки на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).
На первом этапе все команды сыграют по кругу. Сборные, занявшие первое и второе места в турнирной таблице, напрямую выйдут в полуфинал, а команды, ставшие третьей-шестой, сыграют квалификационные матчи за выход в полуфинал.
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