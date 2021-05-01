Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Тансыккужина в борьбе за шашечную корону сократила отставание от Садовской до 4 очков

Тансыккужина в борьбе за шашечную корону сократила отставание от Садовской до 4 очков
Другие / Прочие виды спорта 0
Аудио-версия:

В Польше продолжается чемпионат мира по шашкам. В матче за мировую шашечную корону среди женщин сошлись действующий чемпион — российский гроссмейстер Тамара Тансыккужина — и претендентка Наталия Садовская (Польша).

Сегодня, 1 мая состоялся седьмой раунд противостояния, где победу одержала россиянка. Тансыккужина переиграла Садовскую со счётом 7:5. Таким образом, представительнице России удалось сократить отставание до четырёх очков. Текущий счёт матча 44:40 – в пользу хозяйки турнира.

Согласно регламенту, матч состоит из 9 раундов. В каждом разыгрывается по 12 очков. Победу одерживает тот, кто первым наберёт 54 очка.

Напомним, что вокруг матча разгорелся скандал. Во время состоявшегося во вторник четвёртого раунда к столу подошёл секретарь матча Яцек Павлицкий, увидевший на нём российский флаг, и убрал его.

Польская сторона мотивировала этот поступок тем, что Всемирная организация шашек может быть исключена из ВАДА (Всемирного антидопингового агентства) по причине несоблюдения решений, принятых в сторону России агентством.

Российский флаг сняли со стола во время финала чемпионата мира по шашкам
Тансыккужина оценила жест польской шашистки, убравшей флаг своей страны из солидарности
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021