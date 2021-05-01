Тансыккужина в борьбе за шашечную корону сократила отставание от Садовской до 4 очков

В Польше продолжается чемпионат мира по шашкам. В матче за мировую шашечную корону среди женщин сошлись действующий чемпион — российский гроссмейстер Тамара Тансыккужина — и претендентка Наталия Садовская (Польша).
Сегодня, 1 мая состоялся седьмой раунд противостояния, где победу одержала россиянка. Тансыккужина переиграла Садовскую со счётом 7:5. Таким образом, представительнице России удалось сократить отставание до четырёх очков. Текущий счёт матча 44:40 – в пользу хозяйки турнира.
Согласно регламенту, матч состоит из 9 раундов. В каждом разыгрывается по 12 очков. Победу одерживает тот, кто первым наберёт 54 очка.
Напомним, что вокруг матча разгорелся скандал. Во время состоявшегося во вторник четвёртого раунда к столу подошёл секретарь матча Яцек Павлицкий, увидевший на нём российский флаг, и убрал его.
Польская сторона мотивировала этот поступок тем, что Всемирная организация шашек может быть исключена из ВАДА (Всемирного антидопингового агентства) по причине несоблюдения решений, принятых в сторону России агентством.
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