Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Тансыккужина оценила жест польской шашистки, убравшей флаг своей страны из солидарности

Тансыккужина оценила жест польской шашистки, убравшей флаг своей страны из солидарности
Другие / Прочие виды спорта 0

Российская шашистка Тамара Тансыккужина оценила жест своей соперницы по матчу за звание чемпионки мира по международным шашкам Наталии Садовской (Польша), которая после инцидента с российским флагом убрала со стола флаг своей страны.

«Она поступила по-спортивному благородно. Молодец», — приводит слова Тансыккужиной «Р-Спорт».

Напомним, 27 апреля, во время встречи Тансыккужиной и Садовской случился инцидент, во время которого к столу подошёл секретарь матча Яцек Павлицкий, увидевший на нём российский флаг, и убрал его.

В связи с санкциями ВАДА российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира до середины декабря 2022 года, а в честь их побед не может звучать государственный гимн.

Польская спортсменка убрала флаг своей страны из солидарности с россиянкой на ЧМ по шашкам
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021