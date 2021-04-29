Тансыккужина оценила жест польской шашистки, убравшей флаг своей страны из солидарности
Российская шашистка Тамара Тансыккужина оценила жест своей соперницы по матчу за звание чемпионки мира по международным шашкам Наталии Садовской (Польша), которая после инцидента с российским флагом убрала со стола флаг своей страны.
«Она поступила по-спортивному благородно. Молодец», — приводит слова Тансыккужиной «Р-Спорт».
Напомним, 27 апреля, во время встречи Тансыккужиной и Садовской случился инцидент, во время которого к столу подошёл секретарь матча Яцек Павлицкий, увидевший на нём российский флаг, и убрал его.
В связи с санкциями ВАДА российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира до середины декабря 2022 года, а в честь их побед не может звучать государственный гимн.
Польская спортсменка убрала флаг своей страны из солидарности с россиянкой на ЧМ по шашкам
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