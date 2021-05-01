Тансыккужина: проигрыш из-за инцидента с флагом может стать ключевым для исхода ЧМ

Российская шашистка Тамара Тансыккужина высказала опасения, что инцидент с убранным во время партии флагом может стать решающим в матче с полькой Наталией Садовской за титул чемпионки мира.

Во время партии четвёртого раунда флаг России и табличка с именем россиянки и триколором были убраны якобы из-за санкций ВАДА.

«Они извинились, но очки потеряны, и я до сих пор не могу соперницу догнать. Эта проигранная партия может быть ключевой для исхода чемпионата. Больше у меня проигрышей не было. Теперь я отстаю, ненамного, но отстаю. Сложно сказать, чем всё закончится. Спорт есть спорт.

Этот чемпионат запомнится этим инцидентом. На моей памяти это самый яркий чемпионат из всех. Флаг — это святое. Без внимания невозможно оставлять такие вещи. Нельзя создавать прецедент. Нужно чётко обозначить свою позицию.

Наш вид спорта имеет к ВАДА самое далёкое отношение. И это вмешательство, нарушение регламента – некрасиво. И удивление, и досада, и возмущение, и желание сконцентрироваться и работать дальше – всё это повлияло на результат», — приводит слова Тансыккужиной ТАСС.