Представительницы России в прыжках в воду не смогли квалифицироваться на Олимпиаду

На Кубке мира по прыжкам в воду, проходящем в Токио с 1 по 6 мая 2021 года, завершились соревнования среди девушек.



Россиянки Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина заняли шестое место в соревнованиях по синхронным прыжкам в воду и не смогли завоевать олимпийскую лицензию для страны в данном виде программы. Представительницы России набрали 286,26 балла. Победу в соревнованиях одержали Меган Бенфето и Каэли Маккей из Канады (305,94 балла), вторыми стали британки Лоис Тулсон и Иден Ченг (302,88), третьими — немки Кристина Вассен и Тина Пунцель (292,86).



В данном виде разыгрывались четыре лицензии, которые присоединяются к местам представителей Китая, Японии, США и Малайзии, которые не участвовали в распределении квот, так как данные страны уже имеют места в этом виде программы. Без учёта спортсменок данных стран россиянки стали пятыми.