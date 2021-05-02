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«Хороший вид на Альпы». Губерниев — о фото Ефимовой в кружевном топе

«Хороший вид на Альпы». Губерниев — о фото Ефимовой в кружевном топе
Другие / Водные виды спорта 0
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Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. Спортсменка позирует в деловом пиджаке, накинутом на откровенный зелёный кружевной топ.

«Ты меня всегда видишь как-то по-другому или наоборот настоящей? Я сама ещё не определилась, но мне нравится», — подписала снимок Ефимова, обращаясь к фотографу.

Фото можно посмотреть на странице Юлии Ефимовой в «Инстаграме».

«Хороший вид на Альпы», — отреагировал на фотографию Ефимовой известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 завоёванных наград (шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые).

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