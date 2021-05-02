Российские гандболисты выиграли заключительный матч квалификации ЧЕ-2022

В заключительном матче квалификации чемпионата Европы 2022 года мужская сборная России по гандболу на выезде обыграла команду Фарерских островов со счётом 28:23. Самым результативным в составе российской команды был Сергей Марк Косоротов, забивший девять мячей.

Сборная России, набрав 10 очков, заняла первое место в турнирной таблице третьей группы и отобралась на чемпионат Европы.

Чемпионат Европы пройдёт в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января 2022 года. Из сборных стран постсоветского пространства на турнире также сыграют команды Литвы, Украины и Беларуси. Жеребьёвка финального этапа турнира пройдёт 6 мая.

Гандбол. Чемпионат Европы – 2022. Квалификация

Группа 3

Фарерские острова — Россия — 23:28 (11:12).