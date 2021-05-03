Глава судейской комиссии ФГР сравнил работу арбитров в российском и мировом гандболе

Глава судейской комиссии Федерации гандбола России Алексей Кияшко ответил на вопрос о том, отличается ли стиль работы арбитров в России и в других странах.



«На тренерском семинаре мы показывали много клипов, на которых демонстрировалось, как игроков наказывают за нарушения в национальном чемпионате и какой вердикт выносится за тот же самый фол в матчах сборной России. Наставники видели, что схожие фолы оборачиваются аналогичным наказанием в Суперлиге и за рубежом. Именно тренеры должны доносить это до гандболистов в ходе тренировочного процесса, ибо судья в матче банально не имеет времени рассказывать каждому, что и как ему нужно делать. Да и не судейское это дело — воспитывать гандболистов, наша задача — защищать правила игры. Однако мы заинтересованы, чтобы у всех участников были максимально возможное взаимопонимание и позитивное отношение друг к другу.



Да, порой на семинаре возникали дискуссии, иногда тренеры задавали провокационные вопросы. Но в итоге мы сошлись во мнении, что наша встреча окажется максимально полезной в первую очередь для гандболистов. Да и атмосфера во время матчей заметно улучшится. Ничего хорошего нет в скандалах, когда накаляется обстановка, наставники кричат на арбитров, те их наказывают, выплескивается недовольство, а в итоге страдает качество гандбола. Это не придаёт нашему виду спорта ни привлекательности, ни зрелищности, а ведь мы конкурируем за зрителя в том числе и с другими игровыми видами», — цитирует Кияшко «Гандбол. Быстрый центр».

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