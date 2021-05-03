Глава судейской комиссии ФГР: Евгений Трефилов вообще никогда не убирал вратаря

Глава судейской комиссии Федерации гандбола России Алексей Кияшко рассказал об отношении к ситуации, когда во время матча одна из команд играет всемером без вратаря.
«Это пункт правил нельзя назвать неким новшеством, сделавшим революцию в гандболе. Он ведь и раньше использовался. У тренера имелась возможность убрать голкипера и выпустить полевого гандболиста, но тот должен был играть в специальной манишке, чтобы отличаться от остальных. Некоторые наставники, особенно в передовых гандбольных странах, активно это использовали.
Международная федерация гандбола, видя тенденцию, после Олимпиады в Рио попросту убрала пункт о наличии манишки, чтобы игроки не тратили время на фактически никому не нужные переодевания. При смене вратаря гандболист получал право выйти в той же форме, что и его партнёры. Вот и все нововведения.
Что касается применения на практике, то я согласен с Лино Черваром: всегда хорошо, если у человека есть выбор. Если тренер умеет играть с лишним полевым, он его выпустит. Но есть люди и с другим видением гандбола. Например, Евгений Трефилов вообще никогда не убирал вратаря. А если такую тактику применяли против его команд, то малейшей ошибки хватало для перехвата и гола в пустые ворота.
Дискутировать можно долго, но, если кому-то не нравится такая манера игры, никто ведь не заставляет ее использовать. А если это правило применяется против вас, значит, нужно находить способы противодействия. Это открывает ещё больше простора для творческой мысли», — цитирует Кияшко «Гандбол. Быстрый центр».
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