Белорусский спортсмен Андрей Кравченко голодает 8-й день. Он потерял уже почти 10 кг

Серебряный призёр Олимпийских игр 2008 года белорусский легкоатлет Андрей Кравченко, чтобы поддержать тех, кто находится за решёткой, и помочь их семьям, 26 апреля объявил 10-дневную голодовку и выставил на аукцион свою золотую медаль чемпионата Европы 2011 года в закрытых помещениях, сообщает Белорусский Фонд спортивной солидарности на своей странице в «Фейсбуке».
«У меня было какое-то внутреннее побуждение сделать это, потому что репрессии не утихают. Они только усиливаются! Сейчас я свободен, но мне больно за людей, которые сидят в тюрьме. У меня эта медаль ассоциируется со страданием, с болью. Люди в тюрьме страдают, как и я, когда выиграл эту медаль. Беларусь будущего? Это будет тогда, когда белорусы смогут говорить то, что думают, и никто не будет их за это репрессировать. Никто не посадит их в тюрьму, не уволит, не исключит из сборной», — рассказал Кравченко о своём решении Reuters.
За семь суток Андрей потерял 9,2 кг. Аукцион по продаже медали продлится ещё четыре дня, актуальная стоимость лота $ 2 тыс. Средства от продажи лота будут перечислены в Фонд спортивной солидарности. Часть вырученных средств будет перечислена семьям политзаключенных.
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